Kadınlar Matinesinde bu hafta Eren filmi gösterildi

Talas Belediyesi'nin yıl boyunca sürecek 'Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri' çerçevesinde başlattığı ve bu hafta ikincisi gerçekleştirilen kadınlar matinesinde 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmi kadınlar buluştu. Programa kadınlar ilgisi büyük oldu.

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  • 10.08.2023 12:03
  • Güncelleme: 11.08.2023 09:54
Kadınlar Matinesinde bu hafta Eren filmi gösterildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin yıl boyunca sürecek “Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde başlattığı ve bu hafta ikincisi gerçekleştirilen kadınlar matinesinde “Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” filmi kadınlar buluştu. Programa kadınlar ilgisi büyük oldu.

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rabzon’da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatının ve şehadetinin anlatıldığı film, kadınlara ve 7 yaş üzeri çocuklara özel olarak gösterildi. Talas Gezegen Armonia Düğün Salonu’nda gösterilen film öncesi salonda bulunanlara Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Uzmanı Bahar Akgül tarafından kısa bir de sunum yapıldı. Sunumunda bağımlılıkla ilgili bilgiler veren ve kötü alışkanlıklardan kurtulma yollarını anlatan YEDAM Uzmanı Akgül, programdan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

BAŞKAN YALÇIN ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Daha sonra kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar binlerce şehit verildiğini belirterek, hayatı filme konu olan Eren Bülbül’ün de bunlardan biri olduğunu vurguladı.

“Cumhuriyetin 100. yılına gelinceye kadar pek çok kişinin emeği geçti. Kanıyla, canıyla bize bu ülkeyi armağan ettiler. Yani Kurtuluş savaşından bu tarafa 1. Dünya Savaşı, Sakarya Savaşı, Yemen Cephesi, Galiçya Cephesi derken büyüklerimiz 100 yıl öncesinden başladılar kan vermeye can vermeye. Sonra bu toprakları bizlere armağan ettiler. 100 yıl boyunca da iç ve dış düşmanlara karşı vatan için, bayrak için can veren şehitlerimiz oldu. Onları rahmetle anıyoruz.” diyen Başkan Yalçın, günümüzde düşmanların artık sosyolojik saldırılarla geldiklerini söyledi.

“DÜŞMANIMIZ ÇOK, ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN BU FİLMİ ÖNEMSİYORUZ”

“Silahla yapamadıklarını uyuşturucu ve farklı ahlaksızlıklarla yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, “Bizim düşmanlarımız önceden olduğu gibi artık silahla cephede bizim karşımıza çıkmıyorlar, uyuşturucu ile karşımıza çıkıyorlar ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışıyorlar. Çocuklarımızı başka türlü ahlaksızlıklarla, cinsel özgürlük falan diyerek aldatmaya çalışıyorlar.” dedi.

Başkan Yalçın sözlerine şöyle devam etti: “Eren Bülbül filmi geçen yıl gösterime girdi. Biz bu filmi izlesinler diye liseli öğrencilerimizi sinemaya taşıdık ve şimdi de size getirdik. Eren Bülbül filmi, 11 Ağustos 2017’de 15 yaşında şehit olan bir Karadenizli çocuğun hayatını anlatıyor. Bizim düşmanlarımız hem içeride hem dışarıda hiç bitmiyor. Onun için çocuklarımızı uyuşturucudan teröre kadar bütün zehirlemelerden kurtarmak ve bilinçlendirmek adına bu filmi önemsiyoruz. Bu filmi verirken de amacımız çocuklarımızı terörden kurtarmak. Bunun için sizinle bir araya geldik.”

Matineye gelen kadınlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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