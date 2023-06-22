Kadınlar öğreniyor, üretiyor, sosyalleşiyor

Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) uygulamalı kurs ve eğitim alan kadınlar, ürettikleriyle hem öğreniyor, hem de sosyalleşiyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar ise sertifika almaya hak kazanırken aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

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  • 22.06.2023 09:44
  • Güncelleme: 22.06.2023 10:55
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Kadınlar öğreniyor, üretiyor, sosyalleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) uygulamalı kurs ve eğitim alan kadınlar, ürettikleriyle hem öğreniyor, hem de sosyalleşiyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar ise sertifika almaya hak kazanırken aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı bünyesinde faaliyet yürüten Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların meslek öğrenebilmelerine imkan sağlıyor. Merkezi ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM sayesinde kadınlarımız, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor. ADEM’de kurslara katılan kadınlarımız, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini açabiliyor. Bu sayede kursiyer kadınlarımız aylık gelir elde edebiliyor. Böylesine önemli bir merkezin ilçemize kazandırılmasında bizlere destek veren Kabak Ailesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Hacılar SYD Vakfı ADEM kurslarına katılarak meslek öğrenmelerinin yanı sıra kişisel açıdan da gelişme kaydeden kadınlar, boş zamanlarını değerlendirmekten ve kendilerini geliştirme fırsatı bulabilmekten mutluluk duyduklarını, her gün yeni bir bilgi öğrendiklerini belirtti. Bu imkânı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür eden kursiyer kadınlar, desteklerinden ve ziyaretinden dolayı Başkan Özdoğan’a da teşekkür etti.

Birçok kadın ve çocuğun bir araya gelerek sosyalleşmesine de katkı sağlayan ADEM’lerde, geleneksel Türk Mutfağı, iğne oyası, dikiş nakış, el sanatları, bilgisayar kursu, Kur’an-ı Kerim okuma/yazma, resim, teorik dersler gibi alanlarda eğitimler sağlanıyor.

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İHA

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