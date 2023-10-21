Kadınlar üretiyor, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından işlenen yöresel ürünler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

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  • 21.10.2023 10:06
  • Güncelleme: 21.10.2023 10:06
Kadınlar üretiyor, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından işlenen yöresel ürünler Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilerek Akıncılar Belediyesi tarafından kurulan tesiste kadınlar istihdam ediliyor. İlçeye özgü ürünler bu tesiste kadınlar tarafından işlenerek; salça, boncuk mantı, pekmez, reçel gibi ürünler elde ediliyor. Sebze ve diğer gıdaların kurutulması ve paketlenmesiyle satışa hazır hale getirilen yöresel ürünler Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

“Burada çalışanların hepsi kadın”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, tesisteki çalışanların hepsinin kadın olduğunu ifade ederek, “İlçemizde turunçgiller hariç tüm ürünler yetişiyor. Örneğin; kavun, karpuz, domates, biber, patlıcan, armut, elma ve kayısı gibi aklınıza gelen tüm ürünler yetişiyor. Bundan dolayı bu ürünler işlenerek ikincil ve üçüncül ürünler olmak üzere örneğin; domatesten salça, domates, kurusu, acuka ve ketçap gibi ürünlerin yapılıyor. Kuşburnundan; kuşburnu reçeli, kuşburnu marmelatı yapılıyor. Zamanla burası büyüyecek. Bu sene yaklaşık 370 ton domates işleyerek salça yaptık. Domates kurutması yaptık. Burada çalışanların hepsi kadın. Bir tane erkek tedarikçimiz var” dedi.

“Ev ekonomimize katkımız oluyor”

Tesiste çalışan Tülin Gül, tesiste çalışarak ev ekonomisini katkı sağladıklarını söyleyerek, “Biz burada Akıncılar yöresinin güzel ürünlerini üretmeye çalışıyoruz. Domates, madımak, pekmez nohut ve boncuk mantılarımız yöresel ürünlerimizdir. Biz 8 kadın arkadaşla birlikte çok güzel ürünler çıkartmaya gayret ediyoruz. Ev ekonomimize katkımız oluyor. Gayretli ve güzel bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

İHA

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