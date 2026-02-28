Kadınlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek
İŞKUR Kayseri tarafından yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla iş arayan kadınlara yönelik 6 Mart Cuma günü saat 13:30'da toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceği duyuruldu.
İŞKUR Kayseri sadece kadınlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda 5 perakende satış elemanı, 10 beden işçisi, 15 kablo imal makinesi operatörü, 15 beden işçisi, 15 temizlik görevlisi alımı yapılacak.
Yapılan açıklamada, “Yaklaşmakta olan 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 6 Mart Cuma günü saat 13.30’da sadece kadın iş arayanlarımıza yönelik olarak belirtilen firmaların katılımıyla personel toplu görüşmesi/seçmesi yapılacaktır. Tüm kadın iş arayanlarımızı kurumumuza bekliyoruz” denildi.