'Kadınların dövüş sporlarına, erkeklerden daha çok ilgisi var'

Muay Thai dalında milli sporcu Fatih Değer, Kick Boks ve Muay Thai alanlarında antrenörlük yapıyor. Milli sporcu ve antrenör Fatih Değer, vücut geliştirme ve dövüş sporlarının sadece yaz aylarına hazırlık değil, sağlık ve özsavunma için yıl boyunca yapılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle kadınlar ve sağlık çalışanlarının dövüş sporlarına artan ilgisine dikkat çekti. Antrenör Fatih Değer: “Şöyle bir algı var. İnsanlar genelde yaza hazırlandığı için, tatilde, plajda güzel görünmek için yaza hazırlandığı için, yaz döneminde bizim sporda biraz üye sayısı düşer. Kışın insanlar spor yapar. Bir de çok fazla sosyal aktivite bulamadıkları için spor salonlarına gelir, yaza hazırlanır. Yazın ise üye sayısı düşer. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü spor sadece yaza, tatile hazırlık değil, sağlık için yapılmak. Son zamanlarda kadınların düğün sporlarına olan ilgisi bayağı arttı. Ben de antrenör olarak bunu şöyle yorumluyorum. Malum şartlarda kadınlarımız şiddete maruz kalabiliyor. Burada kendini savunmak istiyorlar. Kendini savunmayı öğrenmek istiyorlar. Dolayısıyla bizden dövüş branşında ders almak istiyorlar. Aynı şekilde sağlık çalışanların da döviz sporlarına bir hayli ilgisi arttı. Bu da hastane evlerinde yaşadıkları şiddet olaylarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda kadınların dövüş sporlarına, erkeklere nazaran daha çok ilgisi var. Benim antrenör olarak şöyle bir tavsiyem var. Spor sadece yaza hazırlık için değil, sağlık için yapılmalı. Yani yaz zamanında yapılması gerekiyor. Ayrıca spor salonları sadece erkeklere ait bir yer değildir. Yani kadınların da mutlaka gelip spor yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.