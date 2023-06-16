Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Kayseri'de bulunan kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin görücüye çıktığı Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

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  • 16.06.2023 16:34
  • Güncelleme: 16.06.2023 16:36
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Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin görücüye çıktığı Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılan açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri, sosyal medya fenomenleri ve kadın kooperatifinin üyeleri katıldı.

Kadınlara yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu fuarın açılmasına büyük gayret veren, kadın kooperatiflerini destekleyen valimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizde valimizin öncülüğünde kadın istihdamına katkı sağlamak, kadınlarımızın meslek edinmelerine imkan sunmak ve kadın girişimcilerimize destek vermek için kurulan kooperatiflerimiz çok güzel çalışmalara imza attıklarını da yakından takip ediyorum. Bugün de burada Kayserimizin güçlü ve üreten kadınlarının el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıkıyor. Kadınlara yapılan yatırım, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır diye düşünüyorum. Sürdürülebilir kalkınmanın yolu kadınlarımızla ekonomik sistemde hem iş gücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçiyor. Ben şimdiden hayırlı ve bereketli bir fuar diliyor, 16-25 Haziran’daki Fuar Günleri’ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Sayın valimize teşekkür ediyorum. Sağ olsun onun önderliğinde Kayserimizde gerçekten kadınlara verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiniz. Bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yolunda gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sadece 8 aylık bir süreçte başarılı bir aşamaya geldiklerini söyleyerek, “Sadece 8 aylık bir sürede 22 tane kadın kooperatifini Belediye Başkanımızla beraber kalkındırdık. Başkanımız para verdi ve 22 kooperatifi hem iş yerleri olarak organize ettik ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlarımızla beraber. Yerlerini hazırladık, üretime başladılar, satış yaptılar, pazarlama yaptılar, e ticaret ağına girdiler ve şimdi lansman zamanı geldi. Sadece 8 ayda herhalde bir tek Kayseri’de oldu. Kayserili kadınları kutluyorum. Kaymakamlarımız ve belediye başkanlkarımız gerçekten çok çaba sarf ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, “Gerçekten 8 ayda bu kadar iş yapılır mı? Kayseriyse yapılır. Kayseri yapar. Sayın valimizi kutluyorum. Çok değerli kardeşlerimi başarılarından dolayı kutluyorum. Bu çalışmaların bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra inşallah valimizin, belediye başkanımızın koordinatörlüğünde arkadaşlarımızın destekleriyle bu çalışmaların çok daha ileri gideceği inancıyla herkesi bir kere daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, protokol üyeleri tarafından 22 kadın kooperatifinin ürettiği ürünlerin sergilendiği fuar alanı gezildi. kadınların ürünlerinin sergilendiği fuar, 16-25 Haziran tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

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İHA

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