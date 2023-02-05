Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde kurulan kadın kooperatifinde istihdam edilen 10 kadın, koruyucu maddesiz birbirinden lezzetli 50’ye yakın çikolata üreterek hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla kadınların istihdamını artırmak için her ilçede kadın kooperatifi kuruldu. Sarıoğlan ilçesinde de çikolata ve kuru meyve üretmek amacıyla açılan kadın kooperatifi, başarılı işlere imza atıyor. Halk Eğitim Merkezi’nde gerekli eğitimleri ve sertifikaları alarak istihdam edilen 10 kadın, tamamen doğal ve katkı maddesiz ürettikleri çikolataları ilçe kaymakamlığının da destekleri ile e-ticaret platformlarında satışa sunarak ekonomiye katkı sağlıyor. 3 aylık sürede 500 bin TL ciro yapan kadınlar, üretimi artırmak istiyor.

“Katkı ve koruyucu madde yok”

Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, “Biz Sarıoğlan ilçemizde kadın istihdamını artırmaya yönelik bir proje başlattık. Projemiz 3 aydır devam ediyor. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’in Kayseri’nin bütün ilçelerinde kadın ve gençlere yönelik istihdamı artırmaya yönelik bizlere yönlendirmeleri olmuştu. Biz de ilçemizde kadın istihdamını artırmak ve kadınlarımızın kendilerini burada gerçekleştirmelerini ifade edecekleri, iş yerinde bazı eğitimleri alırken evlerine de harçlık götürecekleri, burada çalışırlarken evlerine olan sorumluluklarını da ihmal etmeden çalışabilecekleri bir yer oluşturduk. Şu an ilçemizde daha önce işsiz olan 10 kadınımızı burada istihdam ediyoruz. 3 aylık süreçte 500 bin TL gibi bir ciroya ulaşmış durumdayız. Burada hanımlarımız vatandaşlarımızın ağızlarını tatlandırıcı çikolatalar ve kuru meyveler hazırlıyorlar. Bunları yaparken de herhangi bir katkı ve koruyucu madde ile ilave şeker kullanmıyorlar. Ürünlerimizin büyük bir bölümü glütensiz ürünler. Burada vatandaşlarımız ağızlarını tatlandırırken, aynı zamanda sağlıklarını da bozmayacak birbirinden çeşitli 50’ye yakın çikolatayı ve 15’e yakın kuru meyveyi burada satıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımız kollarına altın bilezik kazandırmış olduk”

Güner, “Biz ilçemizde bu yola çıkarken hanımlarımızı öncelikle iş güvenliği, hijyen, butik çikolata, butik pastacılık ve ilkyardım eğitimleri gibi Halk Eğitim Merkezlerimizde bir eğitimden geçirdik ve sertifikalandırdıktan sonra işe başlattık. Burada butik pasta ve çikolata üzerine almış oldukları eğitimleri deneyimlendirerek hem kendilerine bir katkı sağlamış oluyorlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kadınlarımızı bundan sonraki süreçte hem ilçemizde, hem Kayseri merkezde hem de istedikleri yerlerde istihdam edilebilecekleri bir altın bileziği kazandırmış olduk. Hanımlarımız, almış oldukları bu eğitimleri Türkiye’nin herhangi bir yerinde diğer vatandaşlarımıza öğretebilecek kabiliyetteler. İlçemizde üretilen bu butik çikolatalar 6’ya yakın e-ticaret platformunda satışa açık durumdadır. Şu anda ilçemizden Türkiye’nin bütün illerine ev hanımlarımızın o mutluluk dağıtan ürünleri pazarlanıyor. Hanımlarımız da burada çalışırken gayet mutlular” şeklinde konuştu.

“Yakında vatandaşlarımızın ulaşabildiği bütün marketlerde çikolatalarımız olacak”

Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan da, “Biz daha öncesinde Halk Eğitim Merkezi’nde kurs vermiştik. Bu verdiğimiz kurslarda hanımların birçoğu eğitimlerini tamamlayarak butik çikolata yapımı sertifikasını almışlardı. Kadınlarımız kursun ardından buraya geldiler ve işi kurduk. Şu anda da çok güzel gidiyoruz. Kısa zamanda da çok yol kat ettik. Ürünlerimizde hiçbir şekilde koruyucu katkı maddesi yok. En doğal çikolataları vatandaşlarımıza yedirmek istiyoruz. Patent kurumuna da başvurduk ve ’Sarka’ ismiyle kendi çikolatamızın markasını aldık. Barkodlarımızı da aldık. Yakında vatandaşlarımızın ulaşabildiği bütün marketlerde ve internet sitelerinde bütün ürünlerimize ulaşılabilecek” diye konuştu.