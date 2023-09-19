Kadir Bayram, Ak Parti'nin Yeni Teşkilat Başkanı oldu

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatının yeni dönem yürütme kurulu görev dağılım listesinde, Kadir Bayram Teşkilattan sorumlu il başkanı yardımcısı oldu.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı Fatih Üzüm'ün başkanlığında yaptığı görev dağılımında, Kadir Bayram Teşkilat Başkanı olarak görevlendirildi.

Üç dönemdir Ak Parti İl Teşkilatında Başkan Yardımcılığı ile beraber yerel yönetimler başkanlığını da yürüten Kadir Bayram, yerel seçimler öncesinde Teşkilat Başkanlığı gibi önemli bir göreve getirildi.

Matbaa ve Basım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Yöentim Kurulu Başkanı olan Kadir Bayram, Ak Parti içinde sevilen simalardan biri.