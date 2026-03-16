Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bu gece dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on günü içinde saklı olduğuna inanılan ve çoğunlukla 27. gece olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. “Bin aydan daha hayırlı” olduğu Kur’an-ı Kerim’de bildirilen bu önemli gece, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak ediliyor. İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlanması bu geceye rastlamış ve bu nedenle Kur’an’da “Kadir Suresi” adıyla özel bir sureye de yer verilmiştir. Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, Allah’ın (c.c.) kelamının Cebrail (a.s.) aracılığıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilmeye başladığı gece olarak kabul edilir.