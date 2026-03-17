Kadir Gecesi Kayseri'de Coşkuyla İhya Edildi

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Kayseri'de camilerde dualarla karşılandı. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan bu mübarek gece, bin aydan daha faziletli kabul ediliyor.

Kayseri’de, vatandaşlar akşam namazının ardından camilere akın ederek bu özel geceyi ihya etti. Camilerde Kadir Gecesi’nin anlamı üzerine vaazlar verilirken, Kur’an-ı Kerim tilavetleri de yapıldı. Program, kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından sona erdi.

Bu anlamlı gecede, toplumsal dayanışma ve ibadet ruhu bir araya gelirken, Kayserililerin manevi atmosferi paylaştığı gözlemlendi.

Haber Merkezi

