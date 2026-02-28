Kadir Gecesi'nde Kayseri'de Kutsal Emanetler Sergisi
Kayseri'de vatandaşlar, Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde anlamlı bir buluşmaya tanıklık edecek. Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, 15-17 Mart tarihleri arasında ziyarete açılacak.
99 Eser Ücretsiz Olarak Sergilenecek
Sergide toplam 99 eser vatandaşlarla buluşacak. Kutsal emanetler ve vakıf kültürünü yansıtan eserler, ücretsiz olarak ziyaretçilere sunulacak.
Manevi Atmosferde Tarihi Yolculuk
Ramazan’ın manevi atmosferinde gerçekleşecek sergi, hem kültürel hem de dini açıdan önemli bir deneyim yaşatacak. Vatandaşlar, sergi boyunca kutsal emanetleri yakından görme ve vakıf medeniyetinin izlerini keşfetme fırsatı bulacak.