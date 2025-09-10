Kadir Has Kütüphanesi 8 ay boyunca kapalı olacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kadir Has Merkez Kütüphanesi tadilat nedeniyle 8 ay boyunca kapalı olacak. Eylül ayında başlayan tadilat sürecinde kütüphane binası yaklaşık 8 ay boyunca kapalı olacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ödünç kitap iade hizmeti devam edecek. Okuma Salonu 15 Eylül’den itibaren 7/24 açık olacak. Fakültelerdeki çalışma alanları mesai saatlerinde kullanılabilecek.

Kütüphane ve çalışma alanları listesi

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Genel Evrak Yazı İşleri Birimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Mali İşler Birimi

Hukuk Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi

Güzel Sanatlar Fakültesi Personel ve Yazı İşleri

Eğitim Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi

Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Birimi

İletişim Fakültesi Dekanlığı

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi

Veteriner Fakültesi Dekanlığı Yazı İşleri

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İdari İşler Birimi