Kadir Has Kütüphanesi 8 ay boyunca kapalı olacak
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kadir Has Merkez Kütüphanesi tadilat nedeniyle 8 ay boyunca kapalı olacak. Eylül ayında başlayan tadilat sürecinde kütüphane binası yaklaşık 8 ay boyunca kapalı olacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ödünç kitap iade hizmeti devam edecek. Okuma Salonu 15 Eylül’den itibaren 7/24 açık olacak. Fakültelerdeki çalışma alanları mesai saatlerinde kullanılabilecek.
Kütüphane ve çalışma alanları listesi
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Genel Evrak Yazı İşleri Birimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Mali İşler Birimi
Hukuk Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi
Güzel Sanatlar Fakültesi Personel ve Yazı İşleri
Eğitim Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Birimi
İletişim Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi
Veteriner Fakültesi Dekanlığı Yazı İşleri
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı İdari İşler Birimi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İdari İşler Birimi