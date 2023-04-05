KAEÜ bilirkişi ekibi, deprem bölgesinde yıkılan binaları raporluyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), deprem bölgelerinde bilirkişilerle yıkılan binalarda raporlama yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde zarar gören Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da çalışma yürüten KAEÜ bilirkişi ekibi, bölgede yıkılan binalarda analiz çalışmaları yürütüyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İnşaat Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevki Eren ve Kaman MYO İnşaat Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Serdar Korkmaz DSİ 23. Bölge Müdürlüğünden görevli laborant ekibi ile birlikte Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nde Cumhuriyet Başsavcılığı görevlendirmesi ile bilirkişi olarak görev yapıyor.

Üniversite öğretim elemanları önderliğinde görev yapan bilirkişi ekibi depremde yıkılan binalardan alınan beton ve donatı örneklerini inceleyerek raporluyor. Ekipler aynı zamanda hasar gören birçok yapının malzeme ve zemin özellikleri ile yapısal davranışlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile depremde büyük zarar gören illerin depreme dirençli şehirlere dönüşmesi için katkıda bulunulması hedefleniyor.