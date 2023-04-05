KAEÜ bilirkişi ekibi, deprem bölgesinde yıkılan binaları raporluyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), deprem bölgelerinde bilirkişilerle yıkılan binalarda raporlama yapıyor.

PAYLAŞ
  • 05.04.2023 14:06
  • Güncelleme: 05.04.2023 14:06
  • 35
KAEÜ bilirkişi ekibi, deprem bölgesinde yıkılan binaları raporluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), deprem bölgelerinde bilirkişilerle yıkılan binalarda raporlama yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde zarar gören Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da çalışma yürüten KAEÜ bilirkişi ekibi, bölgede yıkılan binalarda analiz çalışmaları yürütüyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İnşaat Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevki Eren ve Kaman MYO İnşaat Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Serdar Korkmaz DSİ 23. Bölge Müdürlüğünden görevli laborant ekibi ile birlikte Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nde Cumhuriyet Başsavcılığı görevlendirmesi ile bilirkişi olarak görev yapıyor.

Üniversite öğretim elemanları önderliğinde görev yapan bilirkişi ekibi depremde yıkılan binalardan alınan beton ve donatı örneklerini inceleyerek raporluyor. Ekipler aynı zamanda hasar gören birçok yapının malzeme ve zemin özellikleri ile yapısal davranışlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile depremde büyük zarar gören illerin depreme dirençli şehirlere dönüşmesi için katkıda bulunulması hedefleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Başkan Gülsoy: 'Togg'un satışı yapılan yerlerde 'teslim merkezi' olacak'

Başkan Gülsoy: 'Togg'un satışı yapılan yerlerde 'teslim merkezi' olacak'

Geçici Köpek Bakım Evi, deprem bölgesinden gelen hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Geçici Köpek Bakım Evi, deprem bölgesinden gelen hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Mescid-i Aksa'da İsrail Terörü

Mescid-i Aksa'da İsrail Terörü

Bakan Yanık'tan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' teşekkürü

Bakan Yanık'tan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' teşekkürü

Hacılar Kaymakamı ve belediye başkanı çocuklarla eğlendi

Hacılar Kaymakamı ve belediye başkanı çocuklarla eğlendi

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0

Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0

DAHA FAZLA
ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

Hulusi Akar, Kayseri'den Liste Başı

Hulusi Akar, Kayseri’den Liste Başı

Kocasinan'da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Kocasinan’da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Baro Başkanı Köse, 'Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız'

Baro Başkanı Köse, “Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız”

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap'ta yatay yapılar yıkımları başladı

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap'ta yatay yapılar yıkımları başladı