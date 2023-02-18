KAEÜ öğretim elemanları deprem bölgesinde mobil anaokulu oluşturdu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta mobil anaokulu kurdu.

Depremimizede çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerinin hedeflendiği çalışmada Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesi Binevler mahallesi ve Aksu ilçesi Karacasu Mahallesi’nde 3 çadır 2 mobil anaokulu gönüllü öğretim elemanlarınca oluşturuldu. Deprem bölgesindeki çocukların ihtiyacı olan rehabilitasyon ve psikolojik destek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi gönüllü öğretim elemanları tarafından sağlanacak.

Depremin soğuk gecesinde mısır patlatma imkanı bulan çocuklar, çadır anaokulunda çizgi film izledi.