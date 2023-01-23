Kafasına kalas düşen işçi yaralandı
Kayseri'de bir inşatta çalışan işçi, kafasına beşinci kattan kalas düşmesi sonucu yaralandı.
- 23.01.2023 15:45
- Güncelleme: 23.01.2023 15:45
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Kayseri’de saat 14.00’de meydana gelen olayda inşaat işçisinin kafasına beşinci kattan kalas düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan inşaat işçisi Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
1ha
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