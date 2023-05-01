Kafe Sinan Florya Beyazşehir'de açıldı

 Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kafe Sinan Florya, Beyazşehir Mahallesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Sadece Kafe Sinan değil Kocasinan Akademi'yle, kütüphanemizle Kocasinan'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz' diye konuştu. 

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  • 01.05.2023 15:54
  • Güncelleme: 01.05.2023 15:54
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Kafe Sinan Florya Beyazşehir'de açıldı

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kafe Sinan son şubesini Beyazşehir Mahallesi’nde açtı. Kocasinan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’ın ev sahipliğinde yapılan Kafe Sinan Florya açılışına AK Parti Milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve bölge halkı katıldı. Açılış programında Kayseri Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Asam Alfarah Çocuk Korosu şarkı söylerken Kayseri Kafkas Derneği Psine Çocuk Grubu da gösteri yaptı. 

Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Bir şeyde hayırlı bir şey varsa kenardan bakmak şöyle dursun gövdemizle o işe girişme amacındaydık. Göreve geldiğimiz günden beridir, nerede ne iş yapmaya karar verdiysek üstesinden geldik. Her projede bir yerde belli bir seviyeye gelerek vatandaşlar tarafından talep edilir hale geldik. Bu konuda marka haline geldik. Kafe Sinan da bunlardan bir tanesidir. Bugün burada Kafe Sinan’ı açıyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun. Bu bölgeye, şehrimize hayırlı olsun. İnşallah burada güzel hizmetler yapmak nasip olsun. Sadece Kafe Sinan değil Kocasinan Akademi’yle, kütüphanemizle Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz” diye konuştu. 

28’inci dönem AK Parti Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ise, “Kayserimizin nesi meşhur diye düşünüldüğü zaman pastırması, mantısı, sucuğu derler. Kafe Sinan’ı da meşhur olmaya başladı. Çünkü bu ekonomik şartlarda karnınızı bu kadar kaliteli şekilde doyurabileceğiniz hale geldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben katıldığınız için teşekkür eder, bu birliği ve beraberliği 14 Mayıs’ta da sandığa yansımasını inşallah Cumhur İttifakını müthiş bir enerjiyle birliktelikle mecliste temsil edilebilmesini önemsendiğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim” diye konuştu. 

AK Parti Milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile çocuklar Kafe Sinan Florya’nın açılışını birlikte gerçekleştirdi. Açılışın ardından program, çocuklara balon dağıtılması ve kukla oyunlarıyla devam etti.

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