Kafeler Caddesi'nde silahlı çatışma: Teksas'a Döndük

Olay, Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kafeler Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekilirken olayda yaralanan ya da can kaybı olmadı. Kavgayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Silahı ateşleyen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasıyla birlikte olayla ilgili soruşturma başlatıldı.