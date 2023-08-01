Kafeler Caddesi'nde silahlı çatışma: Teksas'a Döndük

Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahı ateşleyen şahıs, polis  ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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  • 01.08.2023 01:45
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:51
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Kafeler Caddesi'nde silahlı çatışma: Teksas'a Döndük
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Olay, Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kafeler Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekilirken olayda yaralanan ya da can kaybı olmadı. Kavgayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Silahı ateşleyen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasıyla birlikte olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1ha

Kayseri Gündem
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