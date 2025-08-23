Kafelerde toplu maç izlemek lüks oldu

Maçları kafelerde izlemek isteyenler için 2025-2026 sezonu üzücü başladı. Maç aboneliği satan yayıncı kuruluşlar, ticari yayın yapmak isteyen bazı işletmelerden 1 milyon liranın üzerinde ücret talep etti. Bu durum ise kafe sahiplerini isyan ettirdi. İşletmelerde maç yayını vermenin maliyeti 2-3 kat artınca, bazıları bu sezon abonelik alamazken bazıları da futbolseverleri mağdur etmemek adına, maliyeti karşılayamasalar bile abonelik almak zorunda kaldı. Bu durum hem işletmecileri hem de futbol tutkunlarını zor durumda bırakıyor.



Kayseri'de uzun yıllardır kafe işletmeciliği yapan Ali Paşa Küçükçakmak da bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirerek, “İnsanların tek zevki maç seyretmek ama maalesef bu uçuk fiyatlar yüzünden izleyemiyorlar, kaçak yayın izliyorlar. 32 yıldır kafe işletmecisiyim. Son 5 yıldır D-Smart almıyorum çünkü herkes telefonundan izleyebiliyor ve fiyatlar aşırı arttı. Verdiğimiz parayı çıkaracağımızı düşünmüyorum. Alanların da Allah yardımcısı olsun. Talep edilen rakamları çıkarmak imkansız. Pandemi döneminde 40 bin liraydı şimdi ise duyduğuma göre 1 milyon gibi rakamlar istiyorlarmış. Bir kolaylık sağlanırsa herkes yayın alır ve rahat bir maç seyretme ortamı olur" ifadelerini kullandı.

Kafe işletmecisi Fatih Serdar Kuyumcu ise, "Bein Sport'a üye oldum. Normalde 5 yıldır izletmiyorduk. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen çeşitlilik olsun diye üye oldum. Fiyatlardan memnun değiliz. 1 milyon 170 bin liraya abonelik olduk. Sadece bu da değil, projeksiyon ve televizyonla beraber 2 milyon liraya mal oldu. Para kazanmak değil, çeşitlilik olsun diye aldık. Talep yok çünkü 200 lira dememize rağmen pahalı deniliyor. Çünkü ev aboneliği 350 lira. Eski taraftar coşkusu yok. Maçlar telefonlardan kaçak sitelerden bedava izleniyor, keyif kalmadı. Çünkü birkaç senedir Galatasaray şampiyon oluyor diğer taraftarlarda da soğuma oldu. Heves kalmadı. 500 kişilik salonda 30 kişi maç izledi. Keşke Bein Sport ucuz olsa" şeklinde konuştu.

Kafe Sahibi Erdoğan Çolak da fiyat artışlarından dolayı sıkıntı yaşıyoruz diyerek, "D-Smart fiyatlarındaki artıştan dolayı biz de sıkıntılıyız. İlk teklif geldiğinde geçen seneye göre 4 katı fiyat verildi. Sonra anlaşarak geçen senenin 2 katı fiyatına aldık. Müşterilerimizi mağdur etmemek için aldık ama bu sene tamamen D-Smart'a çalışacağız. Maçlardan elde ettiğimiz gelir onlara gidecek. Kafeciler olarak protesto edelim dedik ama aramızdan bazı arkadaşlarımız bizden habersiz aldığı için protesto yapamadık” diye konuştu.