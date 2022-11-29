Kafkasya Efsaneleri Sergisi Kayseri'de başlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Birleşik Kafkasya Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan Kafkasya Efsaneleri Sergisi Kayseri'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

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  • 29.11.2022 12:13
  • Güncelleme: 29.11.2022 13:21
Kafkasya Efsaneleri Sergisi Kayseri'de başlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Birleşik Kafkasya Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan Kafkasya Efsaneleri Sergisi Kayseri’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kafkasyalı Ressam Rustam Yahihanov tarafından yapılan ve 30 Kasım saat 18.00’de açılacak olan sergide, 58 adet eserin vatandaşların beğenisine sunulacak. 11 Aralık’ta son bulacak olan sergi, Kayseri’den sonra Ankara’da devam edecek.

Okuduğu okulda kültürünü tanıtma kararı alarak eserleri oluşturan Ressam Rustam Yahihanov; “Okuduğum okulda kendi kültürümü tanıtmaya karar verdim ve o şekilde bu resimleri hem Rusya’da hem de Türkiye’de tanıtmak için büyük bir fırsat buldum. Bu yüzden bu kararı aldım ve Türkiye’ye tanıtmak için geldim. Burada 58 adet çalışma var, planımızda da Kayseri’den sonra Ankara’da yapma düşüncemiz var. Allah izin verirse Ankara’da da yapacağız. Türkiye’ye geçmişte gelmiş olanlara ve şu an burada yetişen gençlere tavsiyem de kendi tarihlerini burada en azından hissetsinler. Burada resimlere bakarak içlerindeki özlemi gidereceklerini düşünüyorum” dedi.

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İHA

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