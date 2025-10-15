Kahraman Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış'a Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür

Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda meydana gelen olayda, kulaklıkla müzik dinleyen genç bir yolcu, istasyona giren tramvayı fark edemedi. Güvenlik görevlisi Ayhan Akış, genç kadının tramvayın önünde kalmasını son anda engelleyerek onu kurtardı. Bu cesur müdahale, büyük bir tehlikeyi bertaraf etti.

Başkan Büyükkılıç, Ayhan Akış’ı tebrik ederken, “Görevinin ötesinde gösterdiği bu asil davranıştan dolayı kendisini kutluyorum. Bu tür fedakârlıklar, hepimiz için örnek teşkil ediyor” dedi. Ayrıca, Ulaşım A.Ş. ekibini de bu özverili çalışmalarından dolayı takdir etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da hazır bulundu. Ayhan Akış, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletirken, bu anlamlı destek için minnettar olduğunu ifade etti.