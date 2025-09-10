Kahramanmaraş Milletvekili Kurt, Kayseri'nin örnek projelerini gezdi

Melikgazi Belediyesi ziyaretinin ardından, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarihi Gön Han, Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlık Merkezi, Kur’an Kursu ve Cami, Tarihi Köşk Medrese, Çarşı Melikgazi gibi Melikgazi Belediyesi’nin vizyon projelerini gezen Kurt, Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı esnafı ile de bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gezisine ev sahipliği yapan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Kahramanmaraş’ta da benzer şekilde havacılıkla ilgili yatırımlar söz konusu. Dolayısıyla lisemizi de ziyaret ettik. ‘Elmas Modeli’ kapsamında Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından himayeye alınan, desteklenen 13 liseden bir tanesi Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz oldu. Pazartesi günü itibariyle eğitime başladı. Sayın Vekilimize ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü buradaki çocuklar Türkiye’nin en başarılı, en yüksek puanlarını alan çocuklar arasında. Onları motive etmek, geleceğe hazırlamak önemli. Dolayısıyla lisemize zaman zaman üst düzey misafirlerimizi getirerek arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi motive edeceğiz. Bu kapsamda da Sayın Milletvekilimize, İlçe Başkanımıza ve heyetine hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum.”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mevlüt Kurt ise, “ Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi savunma sanayii anlamında hükümetimiz döneminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayiine çok büyük önem verilmişti. Şu ana kadar da bu önemin meyvelerini artık somut olarak daha da bariz bir şekilde görmeye başlıyoruz. Savunma sanayii anlamında birçok yerli savunma sanayiini artık yüzde seksenlere yüzde doksanlara getirdik. Burada bu savunma sanayiinin eğitim anlamındaki yatırımlarıyla ilgili 11 ilimizde devam eden, başlatılan Kayseri ilimizde de yine havacılık lisesi ile ilgili böyle bir yatırımı görmekten çok mutlu olduk. Buradaki öğrencilerimizin hepsi çok başarılı, seçilmiş öğrencilerimiz ve Türkiye’nin bundan sonraki savunma sanayiindeki kalkınmasına çok büyük katkı sunacak öğrencilerimiz. Stratejik anlamda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 11 tane ilimize farklı farklı alanlarda çalışmalar yapıldı. Bizler somut olarak bu genç kardeşlerimizin ileride çok büyük işler başaracağını biz canıgönülden inanıyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz geleceğimizdir. Biz her zaman buna inandık, Cumhurbaşkanımız her zaman bu şekilde inandı. Dolayısıyla biz bunların neticesini daha ileriki zamanlarda Türkiye’ye nasıl bir kazanım olduğunu göreceğiz. Böyle bir yatırımın Kayseri’mizde olması gerçekten daha güzel bir anlam kazanıyor. Ben inanıyorum ki inşallah yakın zamanda buradaki öğrencilerimiz liseden sonraki üniversitelerde de üniversiteyi bitirdikten sonra da hem uçak sanayiinde hem de aynı şekilde bağlantılı savunma sanayiinde Türkiye’miz için dünyaya karşı çok büyük kazanımlar elde edecekler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere buranın açılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz. Burada bulunmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz Başkanım.” dedi.