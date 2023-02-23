Kahramanmaraş'ta depremin 18. günü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 18. gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarının son durumu havadan dron ile görüntülendi.

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  • 23.02.2023 11:52
  • Güncelleme: 23.02.2023 11:52
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Kahramanmaraş'ta depremin 18. günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin 18. gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarının son durumu havadan dron ile görüntülendi.

Asrın felaket olarak adlandırılan depremin 18. gününe girildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta erken saatlerden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ediyor. Enkaza dönen şehir merkezinin son hali ve enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde, alınan tedbirlerle birlikte iş makineleri enkazlarda çalışmalarını sürdürdü. İş makinelerinin de desteğiyle enkazların kaldırılması ile şehrin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

Diğer yandan alınan son bilgilere göre de kentte 5 bin 364 bina depremde yıkılırken, 3 bin 726 bina acil yıktırılacak listesine alındı. 21 bin 635 binaya da ağır hasarlı raporu verilirken, hasar tespitleri ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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