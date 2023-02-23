Kahramanmaraş'ta enkazlardan sonra sokaklar da temizleniyor
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, enkaz molozları çalışmaları ile birlikte sokaklar da temizleniyor.
- 23.02.2023 14:45
- Güncelleme: 23.02.2023 14:59
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, enkaz molozları çalışmaları ile birlikte sokaklar da temizleniyor.
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler büyük titizlikle yıkılan binaların molozlarını kaldırmak için sabah erken saatlerde çalışmalarına başlıyor.
Diğer yandan da belediye personeli tarafından enkaz çalışmalarının yanı sıra sokaklar da temizleniyor
İHA
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