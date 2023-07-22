Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 'insan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan 'Köşeli yengeç örümceği' bölgede ilk kez görüntülendi.

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  • 22.07.2023 08:29
  • Güncelleme: 22.07.2023 08:29
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Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

Göksun'da ortaya çıkan 'insan yüzlü örümcek' görenleri şaşırttı. İlçeye bağlı Çardak Mahallesi'nde yaşayan Esin Seda Yılmaz, bahçede dolaşırken tahtanın üzerindeki örümceği fark etti. Bir anda karşısına çıkan örümceğin sırt kısmının insan yüzünü andırdığını gören Yılmaz, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.
Örümceğin insana benzediğini belirten Yılmaz, “İlk gördüğümde pek önemsemedim ama dikkatli baktığımda ise insan yüzüne benzediğini fark ettim. Hemen fotoğrafını çektim. İnternette yaptığım araştırmada çok nadir bir tür olduğunu anladım. Mahallede ilk kez karşılaştık bu türle. Türkiye'de bu zamana kadar 10 tane falan görülmüş. Birini de ben bulmuş oldum. Yaptığım araştırmada bu hayvanın 'köşeli yengeç örümceği' olarak adlandırıldığını öğrendim. Sırtındaki şekiller insan yüzünü andırıyor. Gözü, ağzı, kaşı bile var. Oldukça da şeffaf bir hayvan. Küçük böceklerle besleniyormuş. Zararsız ve zehirsiz olduğunu öğrenince de rahat bir nefes aldım" şeklinde konuştu.
Yılmaz'ın cep telefonu ile görüntülediği insan yüzlü örümcek bir süre sonra otlar içinde kayboldu.

1ha

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