Kahramanmaraş'ta Yaşanan Elim Olay: Kayseri Aile Platformu'ndan Açıklama

Kayseri Aile Platformu, yaşanan olayın ardından yaptığı basın açıklamasında, çocukların maruz kaldığı içeriklerin ruh dünyalarını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Açıklamada, ekranların kontrolsüz etkisinin, çocukların karakter gelişiminde ciddi riskler barındırdığı vurgulandı. "Dijital dünyanın sınırsız ve denetimsiz şekilde beslediği bir nesil, ne yazık ki şiddeti sıradanlaştıran, empati duygusu zayıflayan bireyler hâline gelebilmektedir" denildi.

Platform, ebeveynlerin çocuklarının yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda ahlaki gelişimlerini ve değer dünyalarını da yakından takip etmek zorunda olduğunu belirtti. "Başarıyı sadece sınav sonuçlarıyla ölçen bir anlayış, insan yetiştirme sorumluluğunu eksik bırakmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, değerlerden yoksun bir şekilde yetişen bir neslin, toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulunuldu. "Sevgi, merhamet, saygı ve sorumluluk bilinciyle donatılmamış bireylerin oluşturduğu bir toplum, sürdürülebilir bir gelecek inşa edemez" denildi.

Kayseri Aile Platformu, aileleri, eğitimcileri, medya kuruluşlarını ve tüm toplumu daha duyarlı, sorumlu ve bilinçli olmaya davet etti. "Çocuklarımızı sadece bilgiyle değil, değerle de büyütmek zorundayız" vurgusu yapıldı.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dilekleri ile sonlanan açıklamada, benzer acıların bir daha yaşanmaması temenni edildi. Kamuoyuna saygıyla arz edilen bu açıklama, toplumun dikkatini çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine çekmeyi amaçlıyor.