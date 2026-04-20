Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Kayseri’de anıldı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Kayseri'nin Sarız ilçesindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu'nda anıldı.

Sarız ilçesindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu’nda haftanın ilk günü anma programı düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri andı. Öğrenciler ellerindeki Türk bayrakları ile anma programına katıldı. Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Aslan, “Düzenlenen etkinliklerde, hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimiz rahmet ve minnetle anılmış, dualar edilerek aziz hatıraları yad edilmiştir. Öğrencilerimize yaşanan bu acı olayların toplumsal etkileri anlatılmış, birlik, beraberlik ve dayanışma bilincinin önemi vurgulanmıştır. Gerçekleştirilen bu anlamlı anma programlarıyla hem kayıplarımızın acısını paylaşmak hem de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Eğitim camiası olarak, her türlü zorluğa rağmen görevimizin başında olduğumuzu, çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

