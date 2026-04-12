Kahramanmaraşspor-Erciyes 38 FK: 1-4

3.Lig 2’nci Grup’ta yer alan Kahramanmaraşspor ile Erciyes 38 FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kahramanmaraşspor Hasan, Kadir, Bedirhan, Mikdat, Sergen, Emre, Yasin, Kayrahan, Vedat, Serhat ve Miraç 11’i ile sahaya çıktı. Erciyes 38 FK ise Kadem, Muhammed Eren, Çağrı, Hüseyin, Artun, Ahmet, Serdar, Muhammed Enes, Mehmet, Utku ve Caner 11’i ile oynadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Emre Aydın 23’üncü dakikada Kahramnmaraşspor’u 1-0 öne geçirdi. Hüseyin Ekici 40’ncı dakikada bulduğu gol ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Erciyes 38 FK Hüseyin Ekici ile 59’uncu dakikada 2-1 öne geçti. 64’üncü dakikada Çağrı Erciyes 38 FK’yı 3-1 öne taşıdı. 74’üncü dakikada ise Serdar Yiğit takımının 4’üncü golünü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Erciyes 38FK mücadeleyi 4-1 kazandı.

