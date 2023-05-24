Kahve Demlerken Kendinizi Barışta Gibi Hissedeceğiniz Altın Bilgiler 

Kahve, geçmişten günümüze en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Güne başlarken, gün ortasında dinlenirken ya da günü sonlandırırken birçok kişi kahvenin müthiş aromasından faydalanıyor.

Kahveye karşı bu büyük bağlılık sektörde de farklı akımların etkili olmasını sağladı. Örneğin; son zamanlarda etkisini gösteren üçüncü nesil kahvecilikle birlikte nitelik ve lezzet büyük bir önem arz etmeye başladı.

Artık birçok kahvesever hazır granül kahvelerin yüzüne bakmıyorlar. Onlar çekirdeğin en kaliteli formuyla üretilmiş kahveleri tüketmek istiyorlar. Eğer siz de gerçek bir kahveseverseniz kendinizi barista gibi hissedebileceğiniz bilgilerden faydalanabilirsiniz.

İşte, sizi kendi mutfağınızın baristası yapacak o bilgiler.

Hazırladığınız bir fincan kahveden hayalini kurduğunuz lezzeti alamıyor musunuz? O halde yola yanlış bir seçimle çıkmış olabilirsiniz. Aldığınız çekirdekler kaliteli ya da taze olmayabilir. Bu sebeple daha dikkatli seçimler yapmalısınız.

Mithra Coffee’nin kahve çeşitleri nitelikli ve egzotik. Dünyanın farklı bölgelerinden ithal ettiği kaliteli Arabica çekirdekleri kahveseverlerin mutfağına taşıyor. Böylece kahveseverler de diledikleri lezzeti kendi yaşam alanında deneyimleme şansı elde ediyor.

Mithra Coffee’nin kahvelerinden burnunuza gelecek o taptaze koku sizi her aşamada büyüleyecek. Özellikle bir de kahvenizi çekirdek formunda sipariş ederseniz evinizde kendiniz öğütebilirsiniz. Böylece kendinizi gerçek bir barista hissedebilir ve en taze fincanların tadını çıkarabilirsiniz.

Eğer siz de gerçek lezzete ulaşmak istiyorsanız Mithra Coffee’nin çekirdeklerini deneyebilirsiniz.

French Press Kullanım Süresini Uzatacak Püf Noktalar

En popüler ve pratik ekipmanlardan biri olan French press, bugün birçok kişinin mutfağında yer alıyor. Diğer ekipmanlara nazaran son derece uygun olan bu alet kaliteli seçilmediği takdirde kısa sürede bozulabiliyor.

Mithra Coffee’nin French press çeşitleri arasında oldukça kaliteli ve uzun ömürlü seçenekler mevcut. Siz de bu seçenekler arasından bütçenize ve tarzınıza uygun bir ekipman satın alabilirsiniz.

Ancak yapılan bazı hatalar presiniz ne kadar kaliteli olursa olsun zaman içinde presten aynı verimi alamamanıza sebep olur. Bunların başında ise pres kısmına uygulanan baskı geliyor.

Kahveyi süzerken elbette prese baskı uygulamanız gerekiyor. Ancak bunu ağır ağır yapmanız lazım. Hızlı yapılan presleme işlemi ekipmanınızın süzgeç kısmının deforme olmasına neden olabilir.

French press kullanıcılarının yaptığı daha doğrusu yapmadığı diğer bir husus ise temizlik. Birçok kişi bu ekipmanı bütün haliyle yıkayıp bırakıyor. Ancak ekipmandan gerçek verimi almak istiyorsanız belli periyotlarda süzgeç kısmında yer alan parçaları da birbirinden ayırıp temizlemelisiniz.

Çünkü presin süzgeç kısmında tortullar birikebiliyor. Bu tortullar bir sonraki deneyiminizde sizi lezzetten uzaklaştırıyor. Dolayısıyla temizlik aşamasında dikkatli olursanız fincandan aldığınız verim artacak.

Pres kullanırken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da yıkama talimatlarına uymak. Eğer presiniz bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değilse kesinlikle buna dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde presinizde birtakım deformasyonlar oluşabilir. Ne yazık ki bu da demleme deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Uzun lafın kısası bu talimatlara dikkat ettiğiniz takdirde presi uzun süre kullanacaksınız. Mutfağınızda uzun yıllar kullanabileceğiniz French press modelleri için yapmanız gereken tek şey Mithra Coffee’yi ziyaret etmek.

Çaya ve Kahveye Dair Her Şey Mithra Coffee’de!

Çayın ve kahvenin en lezzetli ve nitelikli haline ulaşmak ister misiniz? Günlük içecek tüketiminizde çaya ve kahveye sıklıkla yer veriyorsanız eminiz ki sorduğumuz soruya cevabınız evet olacak. Eğer öyleyse Mithra Coffee ile tanışmanızın tam zamanı.

Çayın ve kahvenin dünyanın farklı yerlerinde yetişme imkanı bulduğunu bugün pek çoğumuz biliyoruz. Ancak bu bölgelerden elde edilen mahsuller kalitelerine göre farklılık gösteriyor. Eğer en kaliteli mahsullerle hazırlanan harmanlara ulaşmak istiyorsanız Mithra Coffee ile kaliteyi ve lezzeti deneyimleyebilirsiniz.

Mithra Coffee’nin sunduğu lezzetler arasında; yöresel kahvelerden çaylara kadar birçok çeşit bulunuyor. Her biri özenle hazırlanan harmanlar siz hiç zahmete girmeden size ulaşıyor. Peki Mithra Coffee’nin çayları ve kahveleri arasında neler var?

Çay çeşitleri yalnızca soframızın vazgeçilmezi olan siyah çaydan ibaret değil. İran, Fas, Çin ve İngiltere gibi farklı bölgelerde oldukça popüler olan özel çay çeşitleri bulunuyor. Bu çay çeşitlerinin her biri kendine has bir lezzete sahip.Lezzetli olmalarının yanı sıra oldukça da faydalılar.

Hatta bu çayların arasında rooibos ve hibiskus gibi kafeinsiz çay çeşitleri de yer alıyor. Yani pek çok kişinin gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri çay çeşitlerine ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz.

Mithra Coffee, kahveler konusunda da oldukça hassas. Brezilya, Etiyopya, Peru, Honduras gibi kahvesiyle meşhur ülkelerin yöresel çiftliklerinde yetişen kahveleri özenle hazırlayıp kahveseverlere sunuyor. Son zamanların en popüler akımlarından biri olan üçüncü nesil kahve dalgasını kahveseverlerle online bir şekilde buluşturuyor.

Siz de sevdiğiniz lezzetleri masa başında çalışırken, televizyonda en sevdiğiniz diziyi seyrederken ya da huzurla kitabınızı okurken tüketmek istiyorsanız butik çaycılara ya da kahvecilere kadar yorulmanıza gerek yok. Mithra Coffee ile oturduğunuz yerden sevdiğiniz aromaları sipariş edebilirsiniz.

