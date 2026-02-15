Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Kayseri'de Kahveciler Odası seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kentteki bir düğün salonunda yapılan toplantıya Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Kurul Başkanı Mustafa Alan, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı.
Gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildikten sonra üyeler sandık başına gitti. İki listeyle girilen seçimde mevcut başkan Mustafa Kaya, oyların çoğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.
KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek Mustafa Kaya’yı tebrik etti.