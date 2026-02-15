  • Haberler
  • Gündem
  • Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi

Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi

Kayseri'de Kahveciler Odası seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kentteki bir düğün salonunda yapılan toplantıya Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Kurul Başkanı Mustafa Alan, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi

Gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildikten sonra üyeler sandık başına gitti. İki listeyle girilen seçimde mevcut başkan Mustafa Kaya, oyların çoğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek Mustafa Kaya’yı tebrik etti.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Kayserispor bugün Göztepe'ye konuk olacak
Kayserispor bugün Göztepe’ye konuk olacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!