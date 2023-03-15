Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

 Kayseri'de kahvehanecinin öldüğü kavga sonucu açılan davada tutuklu yargılanan Ö.A.G.'e 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

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  • 15.03.2023 18:27
  • Güncelleme: 15.03.2023 18:27
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Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

23 Mayıs 2022’de Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz ile müşterisi O.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası O.G., kuzeni Ö.A.G’ı kahvehaneye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.A.G., eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü bacağından yaraladı. Süleyman Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni H.O.C. de ellerine geçirdiği sopalarla O.G. ve Ö.A.G'a vurdu. Süleyman Cingöz, hayatını kaybederken, diğer 3 kişi birbirlerinden şikayetçi oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında olay sonrası tutuklanan müşteki sanık Ö.A.G. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar O.G., H.O.C. ve B.C. hakkında ise 'silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı.

SANIK Ö.A.G.: SADECE KENDİMİ SAVUNDUM

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ö.A.G. ile müşteki sanıklar ve ölen şahsın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Ö.A.G’nin yeğeni O.G. duruşmaya katılmadı. 

Mahkemede söz alan tutuklu sanık Ö.A.G., “Ben orada tartışma yaşayan yakınlarımı almaya gittim. Küfür ettiler, su borularıyla saldırdılar. Ben sadece kendimi savundum. Önce Allah’ın sonra yüce Türk milletinin adaletine inanıyorum” dedi. 

MAKTULÜN KIZI H.İ.C.: BENİM ARTIK BABAM YOK

Öldürülen Süleyman Cingöz’ün kızı H.İ.C. de, “Benim artık babam yok. Bu adamın cezasını çekmesini istiyorum” dedi. Maktulün diğer yakınları da Ö.A.G.’nin en ağır cezayı almasını talep ettiler.  

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.A.G. hakkında, 18 yıl hapis cezasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ö.A.G’nin tutuksuz yargılanan yeğeni O.G. hakkında 6 ay ve 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, yaşamını yitiren Süleyman Cingöz'ün oğlu B.C. hakkında ise 2 bin 240 lira idari para cezası ve yeğeni H.O.C. hakkında da 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

1ha

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