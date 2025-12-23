Kahvehanede bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi
Hisarcık Mahallesinde dün akşam bir kahvehanede meydana gelen kavgada C.A.A.(23) tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren H.H.K. (19) toprağa verildi.
Olay dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan H.H.K. ile C.A.A. arasında kavga çıktı. C.A.A. bıçakla H.H.K.’yı yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kurtarılamadı. Otopsisi yapılan H.H.K. bugün Hisarcık Meydan Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi.