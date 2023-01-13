Kahvehanenin sahibinin öldüğü kavganın duruşması görülmeye başlandı

Kayseri’de geçen yıl 23 Mayıs saat 21.50’de Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, kahvehanenin ortaklarından Süleyman C. ile müşterilerinden O.G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası O.G., kuzeni Ö.A.G.’yi kahvehaneye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.A.G. eline geçirdiği bıçakla Süleyman C.’yi yaraladı. Süleyman C.‘nin oğlu B.C. ile yeğeni H.O.C.'de eline sopalarla O.G. ve Ö.A.G.’ye vurdu. Süleyman C. aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklanan müşteki sanık Ö.A.G. hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanıklar O.G., H.O.C. ve B.C. hakkında ise ‘Silahla basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki sanıklar ile ölen Süleyman C..nin ailesi katıldı.

TANIK O.C.:GEBERMEDİYSE SABAH BEN GEBERTECEĞİM

Duruşmada dinlenen tanıklardan O.C., müşteki sanıklardan O.G. ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlatarak, "Süleyman’ı hastaneye götürmüştük. O.G.’yi aradım. ‘Yakıştı mı?’ dedim. O da, ‘Geberdi mi? Gebermediyse sabahleyin ben geberteceğim’ dedi” açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından aç verilen Süleyman C.’nin eşi sanıklara tepki gösterip beddua edince mahkeme başkanının talimatı ile şikayetçi salondan dışarı çıkarıldı.

TUTUKLU SANIK Ö.A.G.: KENDİMİ SAVUNDUM’

Tutuklu müşteki sanık Ö.A.G., "Yalan söylüyorlar. Benim onlara vurduğumu görüyorlar ama onların bana vurduğunu söylemiyorlar. Taksiden indim, 6 kişi üstüme saldırdı. Elimde sopa yoktu. Kendimi savunma amacıyla yerden yada üzerime gelenlerin elinden sopayı almış olabilirim. Öldürme kastım yoktu. Anlık olan bir şey. Amacım kendimi savunmaktı” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ö.A.G’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.