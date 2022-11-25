Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, çatı arasına yaptırılan özel bölmede kullanımı yasak olan Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek ile mermileri ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 25.11.2022 10:10
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:28
Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, çatı arasına yaptırılan özel bölmede kullanımı yasak olan Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek ile mermileri ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çavdar ve Damızlık Mezralarında düzenlenen operasyonda, şüpheli T.A.’nın evinde arama yaptı. Evin içerisinde çatı arasında bulunan bir gizli bölme tespit eden ekipler, bölmeye çıktı. Burada arama yapan ekipler, 1 adet AK-47 marka Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 100 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet dolu tabanca fişeği ve 25 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. T.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Ekipler tarafından Mithatpaşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda da şüpheli Y.G. gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet dolu fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: 'Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız'

Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: 'Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız'

ORAN'dan 'Rota Yozgat' protokolü

ORAN'dan 'Rota Yozgat' protokolü

DAHA FAZLA
Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Hak-İş'li kadınlar kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi

Hak-İş'li kadınlar kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi

ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı