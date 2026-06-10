Kalça ve Diz Protezinde Robotik Cerrahi Yaygınlaşıyor

Robotik protez ameliyatının hassas ölçümlerle nokta atışı uygulama imkanı sunduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, böylece diz veya kalça protezlerinin ekleme daha doğru ve kusursuz bir şekilde yerleştirilebildiğini söyledi.

Günümüzde diz protezi ameliyatlarının sıklıkla yapıldığını dile getiren Akseki, “Halk arasında diz kireçlenmesi ve sıvı eksilmesi olarak tabir edilen hastalıklar daha da yaygınlaştı. Bu nedenle diz protezi ameliyatları da daha çok yapılmaya başlandı. Robotik cerrahide öncelikle dizi farklı pozisyonlarda, farklı şekillerde robota tanıtıyoruz. Robotun hassasiyet derecesi insan gözünün hassasiyet derecesinden çok daha yüksek. Sonrasında robotun bize işaretlediği noktalardan gerçekleştirdiğimiz milimetrik kesiler sayesinde uygulayacağımız protezi doğru açıyla, doğru pozisyonda yerleştirmiş oluyoruz. Bu bir anlamda insan hatasını da en aza indiren bir sistem. Böylece operasyon başarısı da yükseliyor, hasta daha hızlı iyileşiyor” diye konuştu.

DAHA HIZLI İYİLEŞME İMKANI SUNUYOR

Robotik diz protezi ameliyatının daha az kanamaya neden olduğunu ve günlük yaşama daha hızlı dönüldüğünü de dile getiren Prof. Dr. Devrim Akseki, şunları söyledi: “Robotik diz protezi operasyonunda kişiye özel bir uygulama yapılıyor. Robottan alınan ölçülerle açısal düzenlemeler ve kesilerle birlikte protez hastaya özel şekilde tasarlanıyor. Robotik diz protezi, daha az ağrı, daha az kanama ve daha hızlı hayata dönüş sağlıyor. İyileşme süresi daha hızlı oluyor. Ameliyat sonrasında sanki orada protez yokmuş gibi yaşamaya alışıyorsunuz. Çünkü protezler hassas şekilde yerleştirildiği için daha uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanma imkanı sunuyor. Hasta normal yaşamını rahatlıkla sürdürüyor. Bu yöntem kalp, tansiyon, böbrek, akciğer sorunları bulunan hastalara veya vücudu daha hassas olan yaşlı hastalar için de avantajlar sunuyor ”

EN UYGUN TEDAVİYİ BELİRLİYORUZ

Robotik kalça protez tedavisi hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen de, “Bu operasyon genellikle kalça kireçlenmesi tedavisinde robotun yardımıyla yapılıyor. Ameliyat öncesi bir ön hazırlık süreci oluyor ve şablon belirleniyor. Röntgen üstünden hangi boyda protez koyacağımızı belirliyoruz. Ameliyat esnasında da çektiğimiz röntgenleri robota yükleyerek kalçayı robota tanıtıyoruz. Ameliyat öncesi planlamamızla, bu esnada robotun verdiği ölçüleri kontrol ederek protezimizi en doğru pozisyonda yerleştirebiliyoruz. Hastanın problemine en uygun şekilde tedavi sürecini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

HER YAŞA UYGUN

Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen sözlerine şöyle devam etti: “Robot kullanmadan yapılan kalça protezi ameliyatlarında müdahale genelde kalçanın yanından ve arkasından yapılıyor. Bu sırada bazı kasların önce kesilip sonra dikilmesi gerekebiliyor. Bu durum ameliyat sonrası iyileşme sürecini yavaşlatabiliyor. Fakat robotik kalça protezi operasyonunda ön taraftan kasığa yakın bir yerden herhangi bir kas kesisi yapmadan, kas planlarının arasından giriyoruz. Direkt ekleme ulaşıyoruz. Kaç derecelik açıyla protezi koymamız gerekiyorsa o açıda robot kendini kilitliyor ve biz de protezi yerleştirmiş oluyoruz. Böylece ameliyat sonrası süreçlerde de protezin sabit kalması ve uzun yıllar kullanılmasını sağlıyoruz. Bu operasyonun başarı oranı da yüksek. Robotik yöntemi kullandığımız hastalarda bir süre sonra yere çömelmeye bile izin veriyoruz. Normalde bu bir yıl sürüyor; belki de hiç yapılmıyor. Kalça protezi ihtiyacı olan yaş grubu farketmeksizin herkese bu yöntemi uyguluyoruz. Özel Sağlık Hastanesi'nde hem gelişmiş robotik cerrahi altyapısı, hem de bu konuda uzman hekim kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz”