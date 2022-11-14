KalDer'den Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Korkmaz, Başkan Büyükkılıç'a 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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  • 14.11.2022 13:52
  • Güncelleme: 14.11.2022 14:52
KalDer'den Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Korkmaz, Başkan Büyükkılıç’a 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, gerçekleşen ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “KalDer Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz’a ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. KalDer Kayseri’nin bir gelenek haline getirdiği 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde birlikteydik. Kurumsallaşma konusunda KalDer’in büyük destekleri olduğunu düşünüyorum” dedi.

KalDer Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz, ziyaret sonrasında Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi’nin 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne desteklerinden dolayı plaket takdim ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Korkmaz’a teşekkürlerini ileterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne desteklerimizden ve katkılarımızdan dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler. Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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