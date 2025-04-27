Kaldırıma park eden araçlara cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaldırımın üzerine park eden 7 araç tespit edilerek 6 bin 951 TL cezai işlem uygulandı.

Kaldırıma park eden araçlara cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Kaldırımın üzerine park edilen araçlar" paylaşımı ile Malatya yolu ve Nevşehir yolu üzerinde "Ters yönde ilerleyen araçlar" palaşımı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; “Kaldırımın üzerine park edilen araçlar" paylaşımına konu 7 araç tespit edilerek 6 bin 951 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan ters yönde ilerleyen araçlar durdurularak 2 araç sürücüsünün plakasına toplam 18 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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