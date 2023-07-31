Kaldırımdaki ot yangınından belediyeler sorumlu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ot yangınlarından dolayı oluşabilecek zararlardan belediyelerin sorumlu olduğunu söyleyerek, 'Belediyenin otları yanma ihtimaline karşı kaldırması lazım' dedi.

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  • 31.07.2023 13:02
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:47
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Kaldırımdaki ot yangınından belediyeler sorumlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ot yangınlarından dolayı oluşabilecek zararlardan belediyelerin sorumlu olduğunu söyleyerek, “Belediyenin otları yanma ihtimaline karşı kaldırması lazım” dedi.

Belediyelerin görevinin sınırları içerisinde vatandaşların rahat ve huzurlu yaşaması olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, “Bir belediyenin görevi, o belediye sınırları içerisinde yaşayan insanları en rahat ve huzurlu bir şekilde yaşatmaktır, ulaşımlarını, güvenliklerini sağlamaktır. Mesela yolları düşünelim, yolların sağlıklı olması lazım. Çukurların olmaması lazım, o çukurlardan arabalar zarar görmüşse bunda belediyenin sorumluluğu vardır. Park yerleri yapılması lazım. Mesela bu park yerlerinde çocuk yerlerinin sağlıksız yapılması belediyenin sorumluluğundadır. Yeşillik alanlar ve kurumuş ot var bir de. Kuru ot deyince akla ne gelir? Bir çakmak, bir sigara onun yanması demektir. Belediyenin olduktan sonra değil de olmadan önce bazı tedbirleri alması lazım. Belediye sonuçta şahıs değil, tüketici değil. Bir örnek vereceğim; bir vatandaş sigarasını kuru ota atar ama onun yanacağını düşünemeyebilir. Bu saçmalık olur mu demeyelim bunu kanun diyor. Kanun diyor ki, vatandaş orada sorumlu değildir. Düşünemeyebilir ama belediyenin bu kuru ot sigara atılmasıyla ya da ateşin gelmesiyle yanabilir diye onu tedbir olarak kaldırması lazım. Ya yeşil hale getirecek ya da onu kesecek, oradan kaldıracak. Burada eğer bir vatandaş o yangından zarar görmüşse ve faili bulunamıyorsa kasıt yoksa kesinlikle belediye sorumludur” dedi.

"Vatandaşların zararın bedelini belediyede talep edebilir"

Şahin, ot yangını gibi durumlarda araçları zarar gören vatandaşların belediyeden bedelini talep edebileceklerini söyleyerek, “O vatandaşlar öncelikle belediyeye gidip müracaat edecekler ve daha sonradan idari mahkeme sürecine girerek bunun tazminini isteyebilir ki bunun örnekleri var. Daha önce araçların çukurlarda kasislerde zarar görmesinden dolayı Şanlıurfa’da belediyeye ödetmişlerdi. Aynı şey Kayseri’de Kocasinan Belediyesi’nde de olabilir. O kuru otun orada olmaması lazım yani kurumuş ne yapalım diyemez belediye. Belediyenin sorumlulukları var, tedbirleri almak zorunda. Bir yerde giderken bir araç trafiği nasıl düzenleniyor? Burada böyle olmaz, kavşak yapmak lazım diye. Çünkü tedbir alınıyor olmadan. O sorumluluklarının cezasını çekmesi lazım, vatandaş da o aracının bedelini belediyeden tahsil edebilir. Burada belediyeye bir dilekçe ile başvuracak evraklar ve belgelerle beraber. Bunun tazminini talep ediyorum diyerek müracaat edecek. Belediye muhtemelen ret edecek. Onu da mahkemeye taşıyacak. Devlet kurumlarına karşı hakem heyetlerine başvuru yapılamıyor. O da idari yargıya gidecek” ifadelerini kullandı.

2 araç zarar görmüştü

Geçtiğimiz 4 Temmuz’da Kocasinan ilçesinde yol kenarında meydana gelen ot yangınında, park halindeki 2 araç zarar görmüştü.

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İHA

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