'Kale İçinde, tarih, kültür ve gastronomi bir arada'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin eşsiz lezzetleri ile KAYTUR bünyesinde hizmet verecek olan tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki Mülhem Kayseri Mutfağı tesisinin yapımımı tamamladı ve hizmete hazır hale getirdi.

Büyük bir merakla beklenen Mülhem Kayseri Mutfağı tesisinin tanıtımını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı.

Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde gerçekleştirilen Mülhem Kayseri Mutfağı tanıtım programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş, Ufuk Sekmen ile daire başkanları, müdürler ve kentte görev yapan yaygın ve yerel basın kuruluşlarından gazeteciler katıldı.

“Amacımız Tarihimizle Kültürümüzü Bir Araya Getirmek”

Düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin değeri olan adeta bir gerdanlık niteliğindeki kalemizde yeni bir hizmetimizi paylaşacağız. Amacımız tarihimizle kültürümüzü bir araya getirmek suretiyle vatandaşlarımızla buluşturmak” dedi.

Büyükkılıç, teşriflerinden dolayı AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve basın mensuplarına teşekkür ederek, “Cumhuriyet Meydanı’nda, valiliğimizin yanı başında, cennet mekân Abdülhamid Han Hazretleri’nin yaptırdığı, adeta sembolümüz olan Saat Kulesi’nin bulunduğu alandayız. Kalemizin, Kapalı Çarşı’mızın, Hunat Külliyemizin, Sahabiye Medresemizin, biraz ileride Gevher Nesibe Darüşşifasının, yine Cami Kebir’in hemen yanı başında olduğu, Mimar Sinan’ımızın Kurşunlu Cami olarak bilinen eserinin yakınında olan ve Cumhuriyet döneminin en güzel değerlerinden olan Bürüngüz Camii’miz ve aynı zamanda Fatih döneminin mührünü vurduğu yine tarihi camimizi içeren adeta beş, altı medeniyetin eserini gördüğümüz bir bölgedeyiz” diye konuştu.

Tarihi Kayseri Kalesi önünde ve içerisinde daha önce hizmet veren işletmelerin çevre düzeni ve Kayseri mutfağının tanıtımına zemin hazırlama mantığı içerisinde kaldırıldığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Daha önce restore edilen bu kalemizin önünde yeme içme mekânları vardı ama şehrimizi ifade etmeyen bir yaklaşımdı. Onlara teşekkür ederek, hizmeti sizler farklı yerlerde verebilirsiniz dedik ve oradan kaldırdık. Kalenin içerisinde yeme içme mekânları var ancak bunlar da şehrimizi ifade etmiyor. Gastronomi merkezi olan Kayseri’de kardeşlerimiz başka yerlerde de mesleklerini icra edebilir dedik ve o kardeşlerimize de teşekkür ettik. Sonrasında kolları sıvadık” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Eşsiz Lezzetleri Büyükşehri ile Geçmişten Bugüne, Bugünden Yarına İlham Verecek

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi’nin başarısına değinerek, Mülhem Kayseri Mutfağı tesisinin hayata geçirilme sürecine dair şunları söyledi:

“Malumunuz Mutfak Sanatları Merkezi’miz Kayseri kamuoyunda ve Türkiye’de hatta dışarda bile ses getiren bir anlayış ile şuanda hizmet veriyor. Bu güzel profesyonelce hizmetin yanında halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği, fiyat dengesi bağlamında da önemli bir yaklaşımda bir mekân olsun, aynı zamanda da Kayseri tatlarını sunsun istedik. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kadim medeniyetler şehri ve buradan gelen coğrafi işaretli ürünlerimizi de içeren tatlarımızı rahatlıkla, uygun koşullarda sunan bir alan, bir mekân. Tabi ki tarihi dokuyu korumamız lazım. Projelendirdik, kurulumuza arz ettik. Kurulumuz kabul etti ve daha önce burada 3 tane mekânın olduğu yeri günün koşullarına uygun, göz zevkimize hitap edeceğine inandığım bir mekân oluşturduk ve ismine mülhem dedik. Mülhem, ilham veren demek. Dolayısıyla yeme içme kültürü bağlamında ilham veren bir mekânı hayata geçirdik. Gurbetçi mevsimine de denk getirdik. Kayserili hemşehrilerimiz buradan hem yararlansın hem tanıma fırsatı bulsun dedik.”

“Amacımız Şehrimizi Güzellikler ile Paylaşmak”

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde nezih bir ortamda kaliteli hizmet vurgusu yaparak, “Burada çok güzel bir mekânda, nezih bir ortamda, güler yüzle kardeşlerimizin hizmet vereceği, Kayseri’yi ifade edecek olan güzel bir mekâna imza attığımızı düşünüyorum. Amacımız şehrimizi güzellikler ile paylaşmak” dedi.

Mülhem Kayseri Mutfağı tesisinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, projede emeği geçenlere ve şehrin tanıtımında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra kentte görev yapan medya temsilcilerine tesisi gezdirerek, bilgiler verdi.

Kayseri Gastronomisi Şehrin Kalbinde: Mülhem Kayseri Mutfağı Hizmete Girdi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tanıtımını gerçekleştirdiği Mülhem Kayseri Mutfağı hizmete girerken, tesis yaklaşık 150 misafir ağırlama kapasitesi ile UNESCO’nun Kreatif Şehirler Ağı listesinde yer alan, yalnızca Kayseri'nin değil, Türk mutfağının da en güçlü temsilcilerinden biri olan Kayseri mutfağının eşsiz lezzetlerini misafirlerine sunacak.

Mülhem Kayseri Mutfağı tesisinde mantı çeşitlerinden yöresel pidelere, fırın ağzından pöçe, Kayseri yağlamasından börek aşı çorbasına, Yamula patlıcan dolmasından Erkilet yaprak sarmasına, pastırmadan sucuğa, manda kaymağından petek bala, nevzineden kabak tatlısına kadar Kayseri mutfağının seçkin örnekleri beğeniye sunulacak.

Nezih bir tesisi daha Kayseri’ye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Kayseri mutfağını yalnızca yaşatmak değil, markalaştırmak; yalnızca korumak değil, dünyaya tanıtmak amacıyla Kayseri'nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 32 coğrafi işaretli ürününü de tanıtacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mutfak Sanatları Merkezi’nin bir markası olarak Kayseri Kalesi içerisinde hizmete sunulan Mülhem Kayseri Mutfağı, Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri Gastronomisini dünyaya tanıtma vizyonun en anlamlı halkalarından biri olarak öne çıkıyor.