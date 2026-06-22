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Kaleci Onurcan Piri, Kayserispor'a veda etti

Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı.

Kaleci Onurcan Piri, Kayserispor'a veda etti

Kayserispor’un 3 sezon önce Giresunspor’dan transfer ettiği 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri’nin sözleşmesi sona erdi. Deneyimli kaleci, yayınladığı veda mesajında, “Sevgili Kayserispor Ailesi, bugün sizlere veda etme zamanı… İlk geldiğim günden bu yana sizlerle geçirdiğim her an benim için çok özel ve unutulmaz olacak. Bu üç yıllık süreçte yalnızca güzel anılar değil, ömür boyu kıymetini bileceğim dostluklar da biriktirdim. Bu yolculukta birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm kulüp başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Kapalıkale’ye ve her koşulda desteğini hissettiren tüm Kayserispor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız her sevinçte, her zorlukta ve her mücadelede bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duydum. Teşekkürlerimin en özeli ise kulübümüzün tüm emekçi personeline… Onlar, çoğu zaman görünmeyen ama bu büyük camianın ayakta kalmasında en büyük pay sahiplerinden olan gizli kahramanlar. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum her birine ayrıca minnettarım. Bulunduğum her kulüpte aidiyet duygusuyla hareket etmeye, taşıdığım formaya layık bir sporcu olmaya gayret ettim. İşimizin bir parçası da ayrılıklar… Bugün ayrılıyor olsam da Kayserispor’un ve burada tanıdığım güzel insanların yeri bende her zaman ayrı olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kayserispor’a bundan sonraki yolculuğunda yürekten başarılar diliyorum. Umarım bu büyük camia, hak ettiği güzel günlere ve başarılara en kısa zamanda ulaşır. Hakkınızı helal edin. Benim de sizlere hakkım helal olsun. Hoşça kalın… Saygılarımla.” İfadelerine yer verdi. 
2025-2026 sezonunda 4 maçta forma giyen deneyimli kaleci, kalesinde 4 gol gördü. Onurcan Piri, Kayserispor formasıyla toplam 18’i lig, 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta görev yaptı.

Haber Merkezi

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