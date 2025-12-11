Kalemiyle İz Bırakan Abdullah Satoğlu'na Veda

Şair Abdullah Satoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dayısıydı.

Aile tarafından yapılan açıklamada, cenazenin 12 Aralık Perşembe günü (bugün) İstanbul’da Sahrayıcedit Camii’nden ikindi namazı sonrası kaldırılacağı ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Edebiyat ve basın dünyasında iz bırakan Satoğlu’nun vefatı, sevenleri ve yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

ABDULLAH SATOĞLU KİMDİR?

Şair ve yazar Abdullah Satoğlu 15 Mayıs 1934, Kayseri doğumlu. Bir kısım şiirlerinde İsmetî mahlasını ve bazı yazılarında da Bülent Müşker imzasını kullandı. Kayseri ulemasından Mehmet Ali Satoğlu Hocanın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. 1956 yılından itibaren on beş yıl süre ile günlük siyâsi Hakimiyet gazetesini ve aylık sanat edebiyat dergisi Filiz’i çıkardı. 1970 yılında tesislerini Ankara’ya naklederek AS Matbaasını kurdu. Türkiye Yazarlar Birliği, MESAM, Gazeteciler Cemiyeti ve İLESAM üyesidir.

Sanat çevrelerinde “Lâle Şairi” olarak tanınan Abdullah Satoğlu’nun ilk şiirleri 1949’da “Erciyes’e” ve Kayseri Halkevi Dergisi’nde yer almıştı. Şiir ve yazılarını sonraki yıllarda Orkun, Türk Sanatı, Erciyes, Filiz, Boğaziçi, Çağrı, Gülpınar, Bahçe, Türk Edebiyatı, Millî Kültür ve Türk Dili gibi dergilerde yayımladı. 1982’de KASD Folklor Ödülünü, 1996’da Folklor Kurumun Türk Kültürüne Hizmet Ödülünü aldı. “Sürekli Basın Kartı” sahibi olan Abdullah Satoğlu, Türk folkloru konusunda millî ve milletlerarası çeşitli toplantılara katılarak bildiriler sundu. Bir Demet Lale adlı kitabı Arapçaya çevrildi (1996). Şiirlerinin bir bölümü TSM makamlarında bestelendi. 1996 yılında, davet edildiği Bağdat’taki Milletlerarası “Merbid Şiir Festivali”ne katıldı. Kayseri’de bir sokağa “Şair Satoğlu Sokağı” adı verildi.

“Satoğlu, şiirlerinde pek çok konuya yer vermiştir. Ama onun şiirinin özü bu dünyada insanca yaşamak, tasavvuf kurallarına uygun bir yol izlemek, insancıl sevgiyi duyumsamaktır. Barış içinde insancıl bir yaşam, Tanrı’nın gücünü her yerde duyumsamak, lâlelerin renginde ve biçiminde Tanrısal gücü görebilmek çok önemlidir şiirlerindeki söyleyişe göre. Yurt sevgisi, toplumsal yaşam da şiirlerinde yankılanmıştır.” (Muzaffer Uyguner)