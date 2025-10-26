  • Haberler
Kalemleriyle Sınıfın Ötesine: Kayserili Öğretmen-Yazarlar İl Müdürü Esen'i Ziyaret Etti

Kayseri Gündem Gazetesi yazarları arasında yer alan ve 9 yaş ve üzeri çocuklara yönelik özgün eserler kaleme alan öğretmen-yazarlar, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette eğitim, çocuk edebiyatı ve yazarlık üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleşti.

Öğretmenler, kendi kaleme aldıkları kitapları İl Müdürü Esen’e takdim ederek, öğrencilerle sadece sınıfta değil, kitap sayfalarında da buluşmanın heyecanını paylaştı. Müdür Esen, bu anlamlı katkının öğrenciler için ilham verici olduğunu belirterek, öğretmenlerin çok yönlü çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Ziyarete katılan öğretmenler ve eserleri şöyle:

  • Yasin KarakayaDevteron
  • Enes Durmuşİşimiz Acele
  • Mustafa BalabanVakPir
  • Ensar ŞahinYetenekli Kardeşler
  • Murat SoytürkAcil Necati
  • Hasan CanKafası Çizik Profesör

Bu buluşma, öğretmenlerin eğitimdeki çok yönlü rollerini ve çocuk edebiyatına verdikleri değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

