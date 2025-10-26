Kalemleriyle Sınıfın Ötesine: Kayserili Öğretmen-Yazarlar İl Müdürü Esen'i Ziyaret Etti

Öğretmenler, kendi kaleme aldıkları kitapları İl Müdürü Esen’e takdim ederek, öğrencilerle sadece sınıfta değil, kitap sayfalarında da buluşmanın heyecanını paylaştı. Müdür Esen, bu anlamlı katkının öğrenciler için ilham verici olduğunu belirterek, öğretmenlerin çok yönlü çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Ziyarete katılan öğretmenler ve eserleri şöyle:

Yasin Karakaya – Devteron

– Enes Durmuş – İşimiz Acele

– Mustafa Balaban – VakPir

– Ensar Şahin – Yetenekli Kardeşler

– Murat Soytürk – Acil Necati

– Hasan Can – Kafası Çizik Profesör

Bu buluşma, öğretmenlerin eğitimdeki çok yönlü rollerini ve çocuk edebiyatına verdikleri değeri bir kez daha gözler önüne serdi.