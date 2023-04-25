Kalespor yoluna namağlup devam ediyor

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu’nun lideri Kalespor, ilk iki haftada aldığı farklı galibiyetlerle liderliği kaptı.

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden 5 takım arasında bulunan Kalespor, lige Pınarbaşı Gençler Birliği galibiyeti ile başlamıştı. İlk maçında galip gelen Kalespor, grubun güçlü takımlarından Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor ile ikinci hafta karşı karşıya geldi. Ligde kimin daha güçlü olduğunu belirleyecek olan maçı Kalespor kazanarak, 3 puanın sahibi olmuştu.

Kalespor, ilk iki haftada rakip kalelere 14 gol atarken, kendi kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Aldığı 6 puanla lider olan Kalespor, önümüzdeki haftalarda da galip gelmek istiyor.