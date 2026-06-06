Kaliteli uyku stresi azaltıyor

Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Sevda Kavafoğlu Umaç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında "Hayatımız Eğitim” programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

Sınav döneminde ebeveynlerin çocukların üzerindeki stresi nasıl anlayabileceği noktasında açıklamalarda bulunan Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Sevda Kavafoğlu Umaç, “Anlayabilirsiniz çünkü zaten bütün algılarımızın en açık olduğu haller çocuğumuza odaklandığımız haller. Bunun fiziksel halini anlarsınız, zihinsel halini anlarsınız, davranışsal halini anlarsınız. Çocuğumuz hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur, manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey, sürekli kalıcı olduğunu düşünmeyelim olur mu? Mesela uyku bozukluğu da çok olur bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin bu alanları düzeltmek için. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini, eğer bir sağlık problemi yoksa, tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır, daha sağlıklı güne başlayacaktır. Bazı rutinleri bozmamasını, mesela çocuk o gece çok olmadık bir şey yemek istiyorsa, normalde yemiyorsa bence bir iki lokmayla sadece nefsini köreltsin. Ya da baktınız o an o toplumda olmak istemiyorsa, o an ona iyi gelmiyorsa ‘tamam’ diyelim. Aslında birazcık direksiyonu onlara bırakalım. Her zaman bizim kontrol etmemize gerek kalmayabilir, zaten dönemsel bir zaman” diye konuştu.