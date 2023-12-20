‘Kalk cenaze namazını kıl’ diyen kocasından şikayetçi olmayan kadın karar duruşmasında fikrini değiştirdi

Melikgazi İlçesi’nde 5 yıl önce meydana gelen olayda iddiaya göre S.D. isimli şahıs E.D. isimli karısına şiddet uyguladı. Daha sonra karısını Tavlusun mevkiinde bir mağaraya götürdü. Orada eşine şiddet uygulayan S.D. ardından eşini Alparslan Mahallesi’nde bulunan bir AVM önüne götürüp bıraktı. E.D. ilk olarak eşinden şikayetçi olurken daha sonra şikayetini geri çekti. S.D. hakkında kamu davası açıldı. Davanın karar duruşmasına müşteki E.D. ile tutuksuz sanık S.D. katıldı.

MÜŞTEKİ E.D.: ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMİŞTİM AMA ŞİDDET UYGULAMAYA DEVAM ETTİ, TEKRAR ŞİKAYETÇİYİM

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu söyleyen E.D. mahkemedeki ifadesinde, “S.E. uyuşturucu kullanıyordu. 11 yıl evli kaldık, sıkıntı yoktu. Sonra uyuşturucu içmeye başladı. O zaman şiddet de uygulamaya başlamıştı. Eşim olay günü beni aradı. Evde olduğumu söyledim. Geldi ‘senin kim olduğunu biliyorum. Kime çalışıyorsun?’ dedi. Kızım ve kayınpederimin yanında bana şiddet uyguladı. Kurusıkı silahla sağ karın boşluğuma ateş etti. Sonra beni Tavlusun’da mağara gibi bir yere götürdü. Şiddet uygulamaya devam etti. ‘Kalk bugün öleceksin cenaze namazını kıl’ dedi. Daha sonra Alpaslan Mahallesi’nde bulunan bir AVM önüne götürdü. Araçtan zorla indirdi. Düştüm, düşünce belime bastı. Belimde kırık oluştu. ‘Babama kızınızı öldürdüm’ dedi. Ağabeyim geldi beni hastaneye götürdü. İki hafta hastanede kaldım. Ben tedavi olurken polis onu yakalamış. Bir önceki duruşmada barışma ihtimalimiz vardı. Ondan şikayetçi olmadım. Ama şiddet uygulamaya devam etti. Boşanma için süreci başlattım. Şikayetçiyim” dedi.

SANIK S.D.: İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Mahkemede konuşan S.D., “İfadeleri çelişkili. Kurusıkı silahla nasıl yaralayacağım. Alpaslan’da AVM önünde arbede oldu, doğru. Ama hepsi o kadar. Diyeceğim bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti sanık S.D.’ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve E.D. için, uzaklaştırma kararı verdi.