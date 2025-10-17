Kalorifer hasta ediyor! Uzmanlardan 'Nem' tedbiri çağrısı

Kayseri ve kuru iklimli bölgelerde kalorifer kullanımı, havayı kurutarak sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar kuru havanın, burun ve boğazda tahrişe sebebiyet verdiğini ve enfeksiyon riskinin de artmasına neden olduğunu söylüyor. Çözüm olarak ise yaşanılan odaların mutlaka nemlendirilmesi gerektiği. Bu amaçla geleneksel yöntem olarak petek üstüne su konulabileceği gibi, nem oranını yükselten özel nem cihazlarının kullanılmasının da çözüm olabileceğini belirtiyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Nurcan Göğebakan kaloriferin üzerine su koymanın, aslında bir tür nemlendirme yöntemi olduğunu ifade ederek, “Biz kesinlikle nemli havayı seviyoruz. Kayseri'de hava kuru ve serttir. Bu tür durumlarda üst solunum yollarında, burunda ve boğazda kuruluk oluşabilir; daha çabuk enfeksiyon geçirmemize ve öksürüklerin daha uzun sürmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Mutlaka yattığımız odayı nemlendirmeliyiz. Kaloriferin üzerine su koymak, evde uygulanan bir yöntemdir. Alerjiden ve üst solunum yolu enfeksiyonundan korunma açısından, uygun bir nem sağlamak kesinlikle önemlidir. Ancak aşırı nemli ortamlarda, yani çok nem ve çok sıcak ortamlarda, küf ve mantar oluşumu ile hatta ev tozu akarı oluşumu artarak alerjik reaksiyonlara tekrar yol açabilir. Yani her şeyde bir ayar olduğu gibi, nemlendirmede de bir ayar tutturmamız gerekir. Ancak kaloriferin üzerine su koymak yerine, özel nem cihazlarından faydalanmayı daha çok öneriyoruz. Isıtılan her ortamda, özellikle kalorifer peteklerinde, ortam daha çok kurur ve nem azalır. Bu durum, kuru iklimi olan Anadolu şehirlerinde daha da büyük bir sorun yaratır. İnsanlar, kaloriferin üzerine su koyduğunda, ısınan suyun buharlaşması mantığıyla hareket ediyor. Havanın çok kuru olması, dikkatinizi çekerim, burnunuzun ve boğazınızın çok kurumasına ve tahriş olmasına neden olur. Bu durumda daha çabuk enfeksiyon geçiririz ya da enfeksiyonumuz daha ağır geçer. Bu kaloriferin üzerine su koyma sistemini her evde sağlayamayabiliriz. Ama nemlendirme kesinlikle önemlidir” şeklinde konuştu.