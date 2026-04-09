Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına konuk olarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Kalp krizi belirtileri hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı; “En temeli tam göğsün ortasında, iman tahtası diyoruz ya, biraz daha geniş bir alanda, avucumuzun içinden biraz daha büyük bir alanda baskı, sıkılma hissidir. Ağrı bazen çeneye yayılabilir, en sık yayıldığı yer çenedir, dişlere kadar gelebilir. Kollara yayılabilir ya da karnın alt kısmına yayılabilir. Kollara ya da işte çeneye yayılacak diye bir kural yok, bunlar hiç olmadan da olabilir. Bir göğüs ağrısına sahip bir kişi eğer 40 yaşın üzerinde bir erkekse ya da kadınsa bence bunu ilk düşünmesi gereken şey, "Acaba bu bir kalp problemi mi?" diye endişe etmesi lazım. Çünkü kalp krizi aslında teşhisi çok da zor olan bir rahatsızlık değil; zamanında müdahaleyle hiç olaysız, hasarsız atlatılabilecek bir durum. Ancak müdahale zamanı gecikirse çok net hastanın ömrüne mal olur, belki de kriz esnasında hayatını kaybetmesine sebep olabilir” açıklamasını yaptı.