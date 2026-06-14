Kalp krizinden hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören düzenlendi

(RHA)-

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Valilik önünde tören düzenlendi. Esmer, törenin ardından memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer, dün kalp krizi geçirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Esmer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vali Yardımcısı Esmer için Kayseri Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli, Vali Yardımcısı Esmer’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Hepimiz bir arada Şenol Esmer’in ömründe özellikle Kayseri’deki çalışmalarına, memleket sevdasına şahitlik ediyoruz. Benim için çok zor bir an. Çünkü 4 yıldır en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisiydi. Bir konuyla ilgili içinde zorlukta bulunduğumuz anda Şenol valimi çağırır kendisiyle dertleşirdik. Birçok gün saatlerce bazen geceler boyu istişarelerde bulunurduk. Ona veda etmek meslektaşları gibi benim içinde çok zor bir durum. Benin onun valisi konumundaydım. Ancak o bizim meslekte büyüğümüz, ağabeyimizdi. Hem bir meslektaşımızı hem de ağabeyimizi uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. Örnek devlet adamı kişiliği ve örnek aile babası olmasını memnuniyetle izledik. Çok güzel bir isim bıraktı. Şenol Esmer ismi Kayseri’de 4 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla anılacak” diye konuştu.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Vali Yardımcısı Esmer, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon’un Tonya ilçesine uğurlandı. Esmer, Tonya’daki Merkez Ulu Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Kaleönü Mahallesi Senetli Caddesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

