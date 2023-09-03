Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

Hakemli bilimsel dergi Lancet Digital Health'te yayımlanan bulgulara göre kalp krizinden önce kadınlarda nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı görülüyor.

Her iki cinsiyette de görülen ama diğerleri kadar yaygın olmayan uyarı işaretleri arasında nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme yer alıyor.

Araştırmacılar, bu işaretleri anlamanın yüzde 90 oranında ölümcül olan ani kalp krizlerini önlemede doktor ve hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Araştırma ekibine liderlik eden Summet Chugh, "Acil durum aramalarında kişiler için uyarı semptomlarından yararlanmak, erken müdahaleye ve ölümle sonlanmasını engelleyebilir" dedi.