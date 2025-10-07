  • Haberler
  • Sağlık
  • Kalp krizini önlemenin yolu: Düzenli kalp sağlığı taraması

Kalp krizini önlemenin yolu: Düzenli kalp sağlığı taraması

Kardiyoloji Uzmanı Ali Kemal Küçük, kalp sağlığı tarama muayenesi ile ilgili, 'Herhangi bir kalp sorunu olmayan ama 'kalp hastalığım var mı?' diye merak edenleri check-up programına alıyoruz. Onları tepeden tırnağa muayene ediyoruz. Efor testine alıyoruz. Kan testleri yapıyoruz. Ekokardiyografi ile kalbin yapısal ve işlevsel değerlendirmesini yapıyoruz. Ve sonucunda hastanın kalp krizi riski nedir, kalp hastalığı var mıdır, tedavi gerekir mi, nasıl bir takip, nasıl bir yol izlenir buna karar veriyoruz' dedi.

Kalp krizini önlemenin yolu: Düzenli kalp sağlığı taraması

Kalp sağlığı taraması yaptırarak olası sağlık sorunlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, check-up’a başvuruyor. Böylelikle tepeden tırnağa muayene olarak sonuç elde ettiklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Ali Kemal Küçük, "Hastanemizde öncelikle kalp sağlığı tarama muayenesi yapıyoruz. Yani herhangi bir kalp sorunu olmayan ama 'kalp hastalığım var mı?' diye merak edenleri check-up programına alıyoruz. Onları tepeden tırnağa muayene ediyoruz. Efor testine alıyoruz. Kan testleri yapıyoruz. Ekokardiyografi ile kalbin yapısal ve işlevsel değerlendirmesini yapıyoruz. Ve sonucunda; hastanın kalp krizi riski nedir, kalp hastalığı var mıdır, tedavi gerekir mi, nasıl bir takip, nasıl bir yol izlenir buna karar veriyoruz. Ayrıca, yine bu merkezimizde 7/24 kalp krizi tedavisi yapıyoruz. El bileğinden anjiyo ve stentleme işlemleri yapıyoruz. Tıkalı kalp damarlarını açıyoruz. Ayrıca, kalp ritim bozuklukları olanlara gereken hastalara kalıcı kalp pili takıyoruz. Kalp yetmezliği olan hastaların tedavilerini düzenliyoruz. Kalp yetmezliği olan hastalarda hastaneye yatışı azaltmak, ölümü azaltmakla ilgili kalp koruyucu tedaviler düzenliyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!