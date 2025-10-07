Kalp krizini önlemenin yolu: Düzenli kalp sağlığı taraması

Kalp sağlığı taraması yaptırarak olası sağlık sorunlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, check-up’a başvuruyor. Böylelikle tepeden tırnağa muayene olarak sonuç elde ettiklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Ali Kemal Küçük, "Hastanemizde öncelikle kalp sağlığı tarama muayenesi yapıyoruz. Yani herhangi bir kalp sorunu olmayan ama 'kalp hastalığım var mı?' diye merak edenleri check-up programına alıyoruz. Onları tepeden tırnağa muayene ediyoruz. Efor testine alıyoruz. Kan testleri yapıyoruz. Ekokardiyografi ile kalbin yapısal ve işlevsel değerlendirmesini yapıyoruz. Ve sonucunda; hastanın kalp krizi riski nedir, kalp hastalığı var mıdır, tedavi gerekir mi, nasıl bir takip, nasıl bir yol izlenir buna karar veriyoruz. Ayrıca, yine bu merkezimizde 7/24 kalp krizi tedavisi yapıyoruz. El bileğinden anjiyo ve stentleme işlemleri yapıyoruz. Tıkalı kalp damarlarını açıyoruz. Ayrıca, kalp ritim bozuklukları olanlara gereken hastalara kalıcı kalp pili takıyoruz. Kalp yetmezliği olan hastaların tedavilerini düzenliyoruz. Kalp yetmezliği olan hastalarda hastaneye yatışı azaltmak, ölümü azaltmakla ilgili kalp koruyucu tedaviler düzenliyoruz” diye konuştu.