Kalp sağlığını korumak için neler yapılabilir?

Kalp sağlığını korumak için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz önemli rol oynuyor. Düzenli kontrol ile de hastalıklar erken teşhis edilebilir. Uzmanlar, kalp sağlığı için sağlıklı beslenme, egzersiz, sigara ve alkolden uzak kalmak, kilo dengesi ve stres yönetiminin de önemli rol oynadığını belirtiyor.

Kalp sağlığı, kalbin işlevini düzgün şekilde yürütebilmesi, sağlıklı çalışması açısından önemlidir. Kalp sağlığını korumak için de yaşam tarzı, beslenme, stres yönetimi gibi faktörler de önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise kalp sağlığını korumak için düzenli beslenme, egzersiz, sigara ve alkolden uzak kalmak, kilo dengesi ve stres yönetiminin de önemli olduğunu vurguluyor. Öte yandan düzenli kontrol yaptırmak da olabilecek hastalıkların erken teşhisinde hayati önem taşıyor.

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
