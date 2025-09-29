Kalp sağlığını korumak için neler yapılabilir?
Kalp sağlığı, kalbin işlevini düzgün şekilde yürütebilmesi, sağlıklı çalışması açısından önemlidir. Kalp sağlığını korumak için de yaşam tarzı, beslenme, stres yönetimi gibi faktörler de önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise kalp sağlığını korumak için düzenli beslenme, egzersiz, sigara ve alkolden uzak kalmak, kilo dengesi ve stres yönetiminin de önemli olduğunu vurguluyor. Öte yandan düzenli kontrol yaptırmak da olabilecek hastalıkların erken teşhisinde hayati önem taşıyor.